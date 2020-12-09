Москва, , 17:04 — REGNUM Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре сократился на 48% в годовом выражении. Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба Росавиации.

«По оперативным данным, в ноябре российские перевозчики обслужили 4,66 млн пассажиров, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

При этом пассажирооборот в ноябре снизился на 57% и составил 10,15 млрд пассажиро-километров.

За период с января по ноябрь текущего года российские авиакомпании обслужили 64,12 млн пассажиров, что на 46,2% меньше, чем годом ранее.

Сообщается, что наибольший показатель авиаперевозок в ноябре продемонстрировала компания S7, которая за месяц перевезла 904,81 тысячи пассажиров. Услугами «Аэрофлота» воспользовались 833,32 тысячи пассажиров, компания «Победа» обслужила 873,47 тысячи пассажиров, «Россия» — 319,45 тысячи пассажиров, «Уральские авиалинии» — 276,4 тысячи пассажиров.