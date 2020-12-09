Иерусалим, , 16:59 — REGNUM Торговые центры в Израиле вновь открылись 9 декабря после того, как двухнедельный пилотный запуск, в ходе которого пятнадцати торговым центрам было разрешено функционировать в условиях ограничений, был оценен как успешный. Об этом сообащет Jerusalem Post.

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Одобренное правительственным кабинетом по коронавирусу вечером 8 декабря, это решение позволяет примерно 180 торговым центрам страны вновь открыться в соответствии с правилами «пурпурного значка». Назвав возобновление работы важным шагом, министр экономики Израиля Амир Перецзаявил, что благодаря этому решению около 200 000 рабочих смогут возобновить свою деятельность.

Чтобы получить «пурпурный значок», в распоряжении торгового центра должны быть цифровые средства для подсчета количества людей, входящих и выходящих из центров, причем входы и выходы должны быть как можно дальше друг от друга. Чтобы оставаться открытыми, торговые центры должны нанять персонал для патрулирования пространства и следить за тем, чтобы люди правильно носили маски и следовали рекомендациям. Чем больше торговый центр, тем больше таких работников требуется. Они же должны обеспечить достаточное пространство между покупателями, стоящими в очереди.

Сидеть в торговом центре, чтобы поесть, — запрещено; не разрешается устанавливать столы или стулья для этой цели. Операторы торгового центра также должны обеспечивать поток воздуха в помещении, чтобы в течение каждого рабочего дня воздух обновлялся не менее трех раз.