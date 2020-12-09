Москва, , 16:58 — REGNUM Одна из проблем, которая мешает властям РФ успешно реализовать политику импортозамещения, заключается в том, что лучшие заводы и фабрики проданы иностранным компаниям, для которых важнее наладить экспорт своей продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Иностранным компаниям выгодно передислоцировать свое производство в РФ, увеличить долю импортного сырья и материалов, установить импортное оборудование. А наше импортозамещение им не интересно, — сказал Чеглов. — Нужно восстанавливать сначала собственное машиностроение, строить предприятия по производству товаров народного потребления за государственный счет, на условиях частно-государственного партнерства, и постепенно передавать их в частный сектор. Производство должно быть распределено по стране, объединено в кластеры. Необходимо запретить продажу необработанного сырья (и не только древесины, но и рыбы, например)».

Кроме того, Чеглов призвал снизить тарифы на потребление электроэнергии, социальные отчисления на фонд оплаты труда для занятых на таких производствах.

«Дать преференции отечественным производителям по отношению к зарубежным компаниям, — добавил экономист. — Политика импортозамещения жизненно необходима. Но эта политика должна быть более конкретна, прописана в виде пятилетнего (хотя бы) плана: какие предприятия и в какие сроки должны быть построены, на какие деньги, кто конкретно отвечает за их ввод, как их продукция будет реализована».

Иными словами, как подчеркнул экономист, нужно вводить систему государственного планирования и наполнять намечаемые цифры конкретным содержанием.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что проект, направленный на замещение большей части ввозимых импортных продуктов на российские аналоги, строился на оптимистичной оценке возможностей российского производства.

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