Москва, , 16:56 — REGNUM Рынок минеральных удобрений в 2020 году оставался стабильным, благодаря этому в текущем году будет достигнуть максимальный за последние 25 лет уровень приобретения удобрений предприятиями АПК, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ с членами правительства.

«Делаем акцент на работе по повышению урожайности сельхозкультур. Для этого в том числе стимулируем сельхозтоваропроизводителей увеличивать внесение минеральных удобрений. Конечно, важнее всего здесь доступность. Хочу сказать, что колебания цен на удобрения в текущем году тоже не отмечалось. Благодаря этому в этом году будет приобретено не менее 4 млн тонн. Это по сути максимальный уровень как минимум за 25 лет», — сказал министр.

По его словам, учитывая прогнозируемый объем закупки сельхозтоваропроизводители смогут в 2020 году выйти на показатель по объему внесения минеральных удобрений в 53 кг на 1 гектар пашни, что на 7 килограммов выше прошлогоднего уровня.

По данным РАПУ за 9 месяцев 2020 г., лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским сельхозтоваропроизводителям остается ФосАгро с долей 26%, далее идут «ЕвроХим» (18%), «УРАЛХИМ» (13,4%) и «Акрон» (11,5%).

Как сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов, выступая в среду на Международном Форуме СПбМТСБ «Биржевой товарный рынок 2020», на текущий момент компании отрасли уже обеспечили 95% от прогнозируемого на этот год объема приобретения минеральных удобрений российскими аграриями. К началу декабря на внутренний рынок было поставлено 3,8 млн тонн минеральный удобрений в пересчете на действующее вещество.

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