Москва, , 16:50 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли России за январь — ноябрь 2020 года составило $80,6 млрд, сократившись на 46,3% в годовом выражении. Такие данные приводит 9 декабря пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2019 года профицит внешней торговли России составлял $150 млрд.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло на фоне неблагоприятной международной ценовой конъюнктуры и снижения поставок основных товаров российского экспорта в натуральном выражении.

При этом указывается, что сжатие профицита торгового баланса было частично нивелировано уменьшением отрицательного сальдо других компонентов счёта текущих операций.

Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России в январе — ноябре, по предварительной оценке ЦБ, сложилось в размере $29,1 млрд против $65,7 млрд за аналогичный период прошлого года.

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