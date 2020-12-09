Вифлеем, Палестина, , 17:00 — REGNUM В 2020 году в Вифлееме Рождество встречать будут тихо, без многолюдных толп паломников: город опустел из-за пандемии. При том, что ровно год назад там отмечали Рождество рекордные 3,5 миллиона паломников, сообщает Jerusalem Post 9 декабря.

Василий Поленов. Вифлеем. 1882

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Как рассказывают владельцы сувенирных лавок, изменения заметны невооруженным глазом. Для торговли прошлый год был одним из лучших за последние лет десять: магазины открывались засветло и принимали ежедневно от 10 до 15 групп туристов. Автобусы привозили посетителей из таких стран, как США, Румыния, Польша, Индонезия и Филиппины. Теперь предприниматели опасаются: если туристы не вернутся в город в ближайшее время, им придется очень тяжело. «Когда туристы не приезжают в Вифлеем, весь город мертв», говорит один из предпринимателей.

Владельцы предприятий на всей палестинской территории обратились за финансовой помощью к правительству, но многие торговцы разочарованы: они говорят, что их проблемы явно не считают срочными. При этом последние туристические группы были в местных лавках в марте, отели по всему городу закрыты, а рестораны пустуют.

Город, почитаемый как место рождения Иисуса, зажег центральную рождественскую елку в субботу возле церкви Рождества Христова, но без обычных праздничных толп. Мэр Вифлеема Антон Салман заявил журналистам, что священный город является частью мира, а пандемия — это международное событие, значит, Вифлеем находится в опасности. Он «должен продолжать свою жизнь, но не так, как обычно». По его словам, в ближайшем будущем экономического восстановления не видно — «так что наши страдания продолжатся и в следующем году».