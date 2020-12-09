Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM В Советском районе Ростовской области начато строительство двух сельских детских садов. Общая вместимость дошкольных учреждений составит 110 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 декабря.

Стоимость детских садов — на 50 мест в селе Чистяково и на 60 мест в посёлке Чирском — превысит 188,5 млн рублей. Согласно условиям муниципальных контрактов, в населённых пунктах к осени 2021 года появятся одноэтажные здания. Здесь будут свормированы группы, в том числе для младенцев и детей ясельного возраста. Матерям будет выделено место для кормления грудных детей.

В настоящее время в рамках национального проекта «Демография» в Ростовской области начато и продолжается строительство 43 детских сада.