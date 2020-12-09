Москва, , 16:26 — REGNUM Одна из главных проблем, мешающих проведению в России политики импортозамещения, заключается в том, что ставка была сделана на развитие крупных производств и агрохолдингов, а не на малый и средний бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал результаты исследования, проведённого Национальным рейтинговым агентством (НРА), которое показало, что программа импортозамещения в РФ оказалась выполнена лишь частично.

«С выводами экспертов НРА можно согласиться. Реальные достигнутые успехи только в производстве свинины и мяса кур. Российское производство говядины также растет. Но оно позволяет покрыть потребности только обеспеченного населения, и при этом здесь высоки перспективы монополизации. На юге России есть признаки того, что мы сможем заместить производство некоторых фруктов и овощей в среднесрочной перспективе, — сказал Чеглов. — Одна из проблем заключается в том, что ставка сделана на развитие сверхкрупных производств и агрохолдингов, а не на малый и средний бизнес».

Как пояснил экономист, крупные холдинги развивают прежде всего высокомаржинальное производство не только для покрытия внутренних потребностей, но и для осуществления экспортных поставок.

«Им выгоднее часто продать продукцию в виде сырья, нежели обработанной вывозить ее за рубеж», — пояснил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские контрсанкции, ограничившие импорт продовольствия, дали толчок развитию почти всех отраслей агропромышленного комплекса РФ.

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