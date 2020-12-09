Москва, , 16:09 — REGNUM Если ипотечный рынок в России будет и дальше расти опережающими темпами, а льготную ипотеку не отменят, то рынок перегреется и вслед за этим последуют неминуемый спад и провал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Ажиотажный спрос на жилье будет продолжаться до тех пор, пока действует льготная программа. Люди хотят успеть ей воспользоваться и при этом не хотят потерять свои сбережения. Поэтому они вкладывают их в ипотеку. Другие инструменты или не столь надежны, или не приносят дохода, или рискованны. Большинство всех ипотечных сделок проходят по программе господдержки. В связи с этим пока господдержка есть — спрос будет», — сказал экономист.

Он подчеркнул, что программа льготной ипотеки позволила рынку стремительно расти, что привело к ненормальному росту цен.

«Если рынок будет и дальше расти опережающими темпами и льготную ипотеку не отменят, то мы увидим перегретый рынок ипотеки, далее последует неминуемый спад и провал, — сказал Алиев. — Чтобы избежать этого, ЦБ нужно плавно переходить на иные механизмы поддержки. Резкое сворачивание программы льготной ипотеки может навредить. Нужно постепенно охлаждать, чтоб и рынок не сильно упал, да и интерес сохранился через иные программы и инструменты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что спекуляции на тему отмены в России льготной ипотеки, а не замены или дополнения ее новыми мерами поддержки рынка жилья, лишь подогревают цены, а не стабилизируют их.

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