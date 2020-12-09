Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, цены на нефть продолжают умеренный подъём, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена нефти марки Brent выросла на 0,5% до $49,00 за баррель, а цена WTI — на 0,7%, до $45,89 за баррель.

Нефтяной рынок всё больше надеется на ускорение восстановления мировой экономики в связи с началом массовой вакцинации, об этом заявил в интервью генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Цены эталонных марок, взяв накануне небольшую передышку, вновь находятся вблизи локальных максимумов — Brent около $49 и WTI возле $46 за баррель.

Однако цена Brent, похоже, удобно устроилась в узком коридоре и не торопится делать резкие движения. Вероятный коридор по цене Brent на сегодня снова составляет $48−49 за баррель», — считает эксперт.

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