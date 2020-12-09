Москва, , 16:02 — REGNUM Российский рубль днем 9 декабря стабилизировался и приостановил укрепление, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар не дает рынку возможности «в долгую» закупиться по 73,00 руб., и инвесторы терпеливо ждут. На площадку не приходят новые деньги широким фронтом, и это тоже хорошо видно.

Пауза может смениться новой попыткой рубля слегка укрепиться, но очень похоже на то, что такой заход продолжительным не станет.

В качестве аргумента можно «притянуть» сырьевой фактор — баррель Brent даже на продлении сделки ОПЕК+ и смягчении квот не рванул к $50 и выше, а напротив, пытается корректироваться. Здесь точно есть над чем задуматься.

Доллар США стоит 73,68 руб. и может в ближайшее время торговаться в диапазоне 73,40−73,85 руб.

Евро стоит 89,22 руб., он очень быстро вернется в границы 90−92 руб.», — считает эксперт.

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