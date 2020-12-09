Москва, , 16:00 — REGNUM Поддерживая российские предприятия, власти РФ должны помнить, что это может нарушить конкуренцию и привести к тому, что другие предприятия рискуют стать неконкурентоспособными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который завил о том, что российским производителя надо оказывать поддержку на всех этапах экспорта.

«Несырьевой бизнес надо поддерживать. Это да. Но надо понимать, что любая финансовая поддержка предприятий со стороны государства нарушает конкуренцию внутри этого вида деятельности, — сказал Остапкович. — Если вы будете поддерживать эти предприятия, то другие станут неконкурентоспособными. Поэтому, если поддерживать, то поддерживать не вертикально, а горизонтально. То есть поддерживать всех! Или по крайней мере тех, у которых в планах выход на мировой рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал о соотношении долей сырьевого и несырьевого экспорта РФ.

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