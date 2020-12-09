Москва, , 15:53 — REGNUM По итогам 2020 года экспорт продукции АПК из России превысит $28 млрд. Об этом сегодня, 9 декабря, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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Он уточнил, что на сегодняшний день план экспорта сельскохозяйственной продукции уже превышен и составил $26,5 млрд вместо запланированных $25 млрд.

«По итогам года рассчитываем перешагнуть отметку в $28 млрд», — добавил глава федерального ведомства.

Патрушев подчеркнул, что в настоящее время Россия поставляет порядка 900 наименований своей продукции в 157 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2020 года экспорт продукции АПК из России вырос почти на 14% при одновременном сокращении импорта. Так, за этот период Россия экспортировала на внешние рынки продукции АПК стоимостью около 20 млрд долларов.