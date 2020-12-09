Новосибирск, , 15:51 — REGNUM Около 30% внешнеторгового оборота товаров Новосибирской области составляет взаимодействие с торговыми партнёрами из Китая. Развитие социально-экономического, инвестиционного потенциала области складывается с учётом азиатского вектора внешнеэкономической деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Ситуация с пандемией, конечно, сказывается на экономике, но при этом в 2020 году благодаря реализации национальных проектов, работе с инвесторами, развитию внешней торговли, государственной поддержке бизнеса в условиях пандемии продолжается прирост по инвестициям на 7%, — отметил в ходе пресс-конференции сегодня, 9 декабря, министр экономического развития региона Лев Решетников. — С учётом усиления азиатского вектора развития экономики, Новосибирская область может стать новым «азиатским тигром» в сфере внешнеэкономической деятельности».

По словам Решетникова, инвестиции в основной капитал региона в январе — сентябре 2020 года показали 7%-ный прирост и составили порядка 160 млрд рублей, внешнеторговый оборот региона на 27% прирос по сравнению с 2019 годом.