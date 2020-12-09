Москва, , 15:48 — REGNUM Президент и правительство обсудят вопрос о доступности продуктов питания для населения России. Об этом президент Владимир Путин сообщил 9 декабря на совещании с правительством.

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Президент прокомментировал доклад министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

«Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Вы ещё человек молодой, может, не помните. А я помню. Говорили так: «В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения тех продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал он.

Путин отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на следующем совещании, посвящённом экономическим вопросам.