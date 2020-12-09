Москва, , 15:19 — REGNUM В России отмечается тенденция небольшого роста зарплат в сельском хозяйстве. Об этом 9 декабря сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Держать на контроле: совещание Путина с правительством РФ – все новости»

По его словам, в сельском хозяйстве «отмечается тенденция небольшого роста заработной платы».

«По итогам девяти месяцев 2020 года она достигла 30,1 тыс. рублей. Это более чем на 2 тыс. превышает показатель прошлого года», — сказал министр.

Также он рассказал о росте производства сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Читайте развитие сюжета: Путин считает недопустимой ситуацию с нехваткой у людей денег на еду