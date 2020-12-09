Нур-Султан, , 15:19 — REGNUM Около 300 тыс. должников по кредитам в Казахстане имеют просроченную задолженность. Об этом 9 декабря заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Альберт Рау на пленарном заседании нижней палаты.

Депутаты обсудили поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности. Рау считает, что высокая закредитованность населения Казахстана связана с тем, что многие не представляют себе кредитную нагрузку.

Депутат отметил, что по состоянию на 1 ноября кредиты в микрофинансовых организациях имеют 170 тыс. предпринимателей и 810 тыс. физических лиц. Таким образом, просроченные кредиты имеют около 37% потребителей услуг.

Рау отметил, что представленный законопроект позволит защитить потребителей финансовых услуг. Депутаты Мажилиса одобрили поправки в законодательство по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в первом чтении.