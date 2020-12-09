Москва, , 15:17 — REGNUM Уже на текущей неделе Россия может ввести экспортную пошлину на продукцию из подсолнечника в размере 30%. Об этом в кулуарах форума «Сделано в России-2020» сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, такие шаги предпринимаются для стабилизации продовольственной инфляции.

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«Проблема инфляции для нас сейчас является важной. Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров», — пояснил он, в частности, продуктов питания.

Белоусов отметил, что это происходит по нескольким причинам. Одна из них связана с низким урожаем в этом году, другая — с тем, что на «мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх».

«И там, и там мы наметили конкретные меры, в частности, буквально сейчас, я думаю, завтра-послезавтра, ожидаем, что будет подписано постановление — будут вводиться экспортные пошлины на некоторые виды продукции из подсолнечника для того, чтобы защитить внутренний рынок», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Он уточнил, что речь идёт о 30%. Власти полагают, что эти меры позволят создать достаточный ресурс для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия уже с 1 января 2021 года может повысить экспортную пошлину на подсолнечник. Принципиальное решение о необходимости таких мер было принято в ноябре на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле. Так, пошлина на вывоз подсолнечника из России может увеличиться почти в пять раз — с нынешних 6,5%, но не менее €9,75 за тонну, до как минимум 30%.