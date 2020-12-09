Москва, , 15:00 — REGNUM Предсказуемость на рынке нефти может позволить России пополнить запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил 9 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства.

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Он назвал условием финансовой стабильности ситуацию на рынке нефти, базовая стоимость которой в бюджете на 2021 год заложена в размере чуть выше 43 долларов за баррель.

По его мнению, в следующем году возможно не только обеспечение расходов бюджета, но пополнение Фонда национального благосостояния.