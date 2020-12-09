Москва, , 14:55 — REGNUM В России важным условием финансовой стабильности является предсказуемость на рынке нефти, заявил 9 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства.

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«Предсказуемость на рынке нефти — одно из важных условий финансовой стабильности и обеспечения бюджета и Фонда национального благосостояния ресурсами», — сказал он.

Силуанов отметил, что в 2021 году базовая цена нефти заложена в бюджете в размере 43 долларов за баррель, что позволит не только обеспечить исполнение расходов, но и, возможно, пополнить Фонд национального благосостояния.