Москва, , 14:50 — REGNUM Исторически так сложилось что отношения России и Германии развиваются по синусоиде. За каждым взлетом идет падение (вплоть до военных конфликтов), после которых начинается стадия глубокой совместной работы плоть до интеграций на уровне государственных структур, и XXI век не стал исключением, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«Необычным стала лишь новая переменная — США и их желание всеми силами помешать совместной работе Германии и России. Только есть одна проблема — дружба дружбой, а табачок врозь. Германии очевидно, что сотрудничество с Россией экономически и политически более выгодно.

Учитывая очень тесные связи Владимира Путина и Ангелы Меркель, которые являются еще и самыми опытными политиками в Европе. Также каждый из них может общаться на языке другого, что очень сильно упрощает коммуникацию (и не раз становилось причиной весьма интересных дипломатических прецедентов).

Несырьевой и неэнергетический экспорт в Германию составил в 2019 году 4,5 млрд. долларов США, а на пике, в 2014 году составлял 6,8 млрд. долларов США — это очень весомая доля сотрудничества. В свою очередь, в 2019 году из-за санкций Россия заняла лишь 13-е место в списке важнейших торговых партнеров Германии, хотя еще в 2015 году плотно занимала место в топ-5.

Сейчас даже Венгрия может потеснить Россию в этом списке. Выгодно ли это Германии — очевидно, что нет. Ведь при нормальной торговле Россия и Германия могут существенно увеличить объемы взаимовыгодного сотрудничества, как это было в 2014—2015 гг.

Очевидно, что Россия тоже страдает от санкций, но у нас и путь свой «через тернии к звёздам», Россия развивается только вопреки, и в этом плане санкции, конечно, нам помогли, но было бы лучше для всех без этого? Конечно да», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Армин-Паулюс Хампель заявил, что правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России провалилась.

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