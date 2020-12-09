Челябинск, , 14:48 — REGNUM В Челябинске сотрудники одного из ООО получили долги по зарплате. Об это сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сотрудники клининговой фирмы занимаются уборкой железнодорожного вокзала станции Челябинск-Главный. В августе-сентябре им задержали в общей сумме более 600 тыс рублей.

Руководителю организации прокурор внёс представление. После этого зарплату выдали, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отметим, случаи задержки сотрудникам разных организаций зарплаты выявляются в регионе регулярно. По некоторым даже были возбуждены уголовные дела.