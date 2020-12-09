Москва, , 14:48 — REGNUM Названы автомобили в возрасте пяти лет на российском рынке, которые меньше всего теряют в цене в различных сегментах. Об этом говорится в исследовании «Residual value — 2020», проведенном агентством «Автостат».

Отмечается, что самыми ликвидными (ликвидность автомобиля — это возможность быстрой продажи по рыночной цене или с минимальными потерями) пятилетними автомобилями в сегменте B стали южнокорейские модели Hyundai Solaris. Эти хэтчбеки за пять лет владения теряют в цене 88,1%.

Среди кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) самыми лучшими по ликвидности считаются кроссоверы Renault Duster. Эксперты агентства отмечают, что автомобили Duster имеют показатель остаточной стоимости за пять лет 85,7%.

Porsche Boxster (с задним приводом) стали самыми ликвидными в премиальном сегменте. Их остаточная стоимость составила 89,5%.

Напомним, автомобили корейских марок стали самыми ликвидными моделями в возрасте трех лет в России.

Читайте также: Названы модели автомобилей в РФ, которые меньше теряют в цене