Москва, , 14:51 — REGNUM Ускорение непродовольственной инфляции в России долго не продлится благодаря стабилизации курса рубля. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил 9 декабря журналистам в кулуарах форума «Сделано в России».

Он подтвердил небольшое ускорение непродовольственной инфляции, объяснив его в основном изменением курса рубля. Усилия ЦБ стабилизировали курс на уровне, приемлемом и для экспортёров, и для отечественного бизнеса.

«Идёт перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится», — сказал Белоусов.

Текущий уровень курса сейчас защищает внутренние рынки, но из-за наблюдавшегося ранее ослабления рубля произошёл некоторый инфляционный перенос, повода для беспокойства нет, пояснил он.

Инфляция в России в ноябре текущего года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре, информировал Росстат. Продовольственные товары в ноябре добавили в цене 1,34% относительно октября, непродовольственные — 0,58%, а услуги — 0,5%.