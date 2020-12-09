Подгорица, , 14:34 — REGNUM Исполнительный директор черногорской национальной авиакомпании Montenegro Airlines Властимир Ристич рассчитывает в ближайшие дни связаться с новым правительством по поводу реализации закона о консолидации, который предусматривает государственную помощь компании в размере 155 миллионов евро.

Он сказал порталу CDM, что представит текущее состояние компании новому правительству, чтобы найти устойчивую бизнес-модель.

«Наша задача — объективно представить ситуацию и возможности членам нового правительства, и они должны принимать соответствующие решения. Проблема в том, что у нас мало времени на все это, потому что компания находится в сложной ситуации, и мы должны немедленно отреагировать», — сказал Ристич, добавив, что MA с начала года до конца сентября принесла на 80% меньше дохода по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ристич убежден, что новое правительство сделает все, чтобы сохранить свою национальныю авиакомпанию что особенно важноо в такой туристической стране, как Черногория.