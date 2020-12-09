Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM Пандемия, режим самоизоляции и сельская ипотека резко увеличили спрос на загородную недвижимость и спровоцировали рост цен на нее почти во всех российских городах-миллионниках, пишет «Restate.ru».

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Наиболее сильно индивидуальные дома подорожали в пригородной зоне Нижнего Новгорода — на 44%. Это максимальный показатель в стране.

На втором месте оказалось Подмосковье, где расценки выросли чуть менее стремительно — на 31% за последние полгода. А на третьем расположился пригород Санкт-Петербурга — на 20%.

В предместьях остальных городов-миллионников цены на загородное жилье выросли в пределах 2% — 22%, а в среднем по России — на 15%.

Но есть два исключения — в пригороде Уфы цены на частные дома упали на 14%, а в пригороде Ростова-на-Дону — на 4%.

Объясняется это нехваткой качественного предложения в этих городах. При этом оно сконцентрировано в основном в прилегающих районах.