Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Рост ВВП Грузии в 2021 году может составить не 4,3%, как это запланировано в проекте госбюджета, а 5%. Такой прогноз 9 декабря в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» сделал руководитель Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

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По мнению главы финансового регулятора Грузии, налоговые льготы, которые начали действовать в стране, а также широкое предоставление кредитов будут стимулировать рост экономики. Он также отметил, что из-за пандемии не уверен в точности своего прогноза.

«Мы должны учитывать, что во время такой пандемии очень сложно делать прогнозы», — сказал Гвенетадзе.

Стоит отметить, что проект госбюджета Грузии на 2021 год был представлен правительством страны на рассмотрение в парламент в октябре. В нём предусмотрены налоговые льготы для предприятий аграрного и туристического секторов. Также в ноябре была запущена программы господдержки иностранных инвесторов, которые решат вложить деньги в экономику Грузии.

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