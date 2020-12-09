Москва, , 14:28 — REGNUM Законопроект, призванный увеличить объем инвестирования в венчурные проекты, прежде всего в высокотехнологичные компании и стартапы, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Инициативу планируется доработать ко второму чтению.

Вводится новый вид займа — конвертируемый займ, договор предусматривает право инвестора вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов по нему в срок и (или) в зависимости от наступления иных условий или обстоятельств потребовать от хозяйственного общества дополнительных акций определенной категории (типа) или передачи долей (увеличения номинальной стоимости доли).

Такие договоры могут заключаться только с непубличными хозяйственными обществами. Законопроект предусматривает, что такой договор не может быть заключен с кредитной или страховой организацией.

Одновременно устанавливается, что договор конвертируемого займа подлежит единогласному одобрению всеми участниками общества — заемщика.

ЦБ обязан будет зарегистрировать участие инвестора.

Ко второму чтению предполагается установить виды компаний, которые смогут воспользоваться нормами. Также планируется дополнительно защитить стартапы от рейдерства или блокировки деятельности компании, а такой риск очевиден.

«Мы должны все эти сценарии проработать более детально, чтобы это был качественный инструмент развития рынка», — отметил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

Защита от рейдерского захвата — в руках компании, которая ищет инвестора, она сама должна оценивать риски, считают в комитете Госдумы по финрынку.

«Если подозреваете рейдерский захват — не берите займ, это ваше право», — отреагировал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») на опасения коллег.

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