Москва, , 14:17 — REGNUM На сегодняшний день доллар и евро являются политизированными валютами. Об этом в ходе форума «Сделано в России» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Доля расчетов в долларах сократилась с 52% до 47%, а доля расчетов в рублях — выросла пунктов на 4−5, до 23%. Ну, мало. Потому что доллар сегодня, да и евро — политизированные валюты. Нам необходимо от политических рисков избавляться, поэтому, конечно, мы всячески заинтересованы в расчетах в национальных валютах», — сказал Силуанов.

По его словам, данный тренд развивается не только в России, но и в странах-партнёрах «по развивающимся рынкам», и в этой связи российские представители во время встреч с экспортёрами и импортёрами сразу предлагают заключать договоры на расчёты в российских рублях.

При этом Силуанов признал наличие дополнительных издержек на транзакциях в силу того, что «сегодня зачастую проще совершить, предположим, из рублей в лиры, или в юани через доллар — дешевле».