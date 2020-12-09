Москва, , 14:15 — REGNUM В канун новогодних праздников в России будет рост спроса в продовольственном секторе, но выбор покупателей сместится в сторону более доступных по цене продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко.

«Пандемия коронавируса привела к падению доходов населения, снижению покупательной способности и изменению структуры спроса в целом. Если говорить о продовольственном секторе, то вне зависимости от кризисов и эпидемиологических обстановок люди не перестанут употреблять пищу. Особенно когда они сидят дома. В то же время мы продолжим наблюдать сокращение спроса на более дорогие категории продукции и, по очевидным причинам, снижение потребление в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес — прим. ИА REGNUM), — сказал Даниленко. — С другой стороны, пандемия и карантин дали мощнейший импульс для развития онлайн-торговли и сервисов доставки продуктов».

Как пояснил омбудсмен, снижения потребления в продовольственном секторе можно не ждать — скорее всего, оно даже вырастет, так как на новогодние праздники люди никуда не поедут и останутся дома.

«Однако выбор покупателей может сместиться в сторону более доступных по цене продуктов», — уточнил Даниленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что «черная пятница» уже показала снижение активности процентов на 10−20%, и, возможно, предновогодние расходы сократятся даже на большую сумму

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