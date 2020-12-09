Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Падение ВВП Грузии по итогам 2020 года, скорее всего, не превысит порог 5%, как это и предусмотрено в государственном бюджете. Такой прогноз 9 декабря в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» сделал глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«По данным за 10 месяцев, экономический рост составляет минус 5,1%, и мы ожидаем аналогичного снижения в ноябре-декабре», — сказал Гвенетадзе.

Он отметил, что карантинные ограничения, которые с 28 ноября ввели в Грузии для борьбы с пандемией, жёсткие, но не настолько, как те, которые действовали весной текущего года. По этой причине руководитель Нацбанка считает, что падение ВВП в течение последних месяцев уходящего года не должно быть слишком сильным.

Стоит отметить, что падение ВВП Грузии в апреле 2020 года составило 16,6%, а в мае — 13,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект бюджета Грузии на 2021 год направлен на борьбу с пандемией – Гахария

Читайте развитие сюжета: Нацбанк Грузии спрогнозировал рост ВВП в 2021 году