Ульяновск, , 14:18 — REGNUM Депутаты гордумы Ульяновска на заседании 9 декабря, в котором принял участие губернатор региона Сергей Морозов, большинством голосов приняли городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Морозов подчеркнул, что бюджет сохранит социальную направленность.

«Он ориентирован на исполнение региональных обязательств по нацпроектам, минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса и повышение эффективности расходования бюджетных средств», — отметил глава области.

Так, в 2021 году на развитие Ульяновска из регионального бюджета планируется выделить 6,1 млрд рублей. В частности, 274 млн рублей направят на оснащение оборудованием Областного онкологического диспансера и Центральной городской больницы, 242 млн рублей — На ремонт стационаров детских городских и областных медицинских учреждений. На развитие организаций сферы образования областной центр получит 246 млн рублей, 900 млн рублей — на модернизацию областных учреждений культуры, 380 млн рублей — на спортивные объекты областного значения.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства предусмотрен 1,3 млрд рублей, планируется продолжить капитальный ремонт домов, переселение граждан из аварийного жилья, развитие инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей. Также средства пойдут на разработку проектной документации и реконструкцию очистных сооружений канализации Левобережья и Правобережья.

Около 2 млрд рублей пойдут на ремонт и реконструкцию дорог, а также остальные расходы в области дорожного хозяйства, 854 млн рублей — на благоустройство.

Бюджет Ульяновска утвержден со следующими параметрами: доходы в 2021 году ожидаются в размере 11,415 млрд рублей, расходы — 11,715 млрд рублей. Дефицит бюджета планируется в объеме 300 млн рублей или около 2,5% от расходной части.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали во втором чтении региональный бюджет на 2021 год. Губернатор говорил, что бюджет-2021 направлен «на комплексную поддержку населения и экономики». Глава региона, выступая перед депутатским корпусом, подчеркнул, что на фоне сложных экономических условий из-за пандемии коронавируса приоритеты «остаются неизменными — выполнение социальных обязательств перед гражданами и содействие достижению пяти национальных целей развития, обозначенных в указе президента». В 21 государственную программу интегрированы 11 национальных проектов на общую сумму 11,3 млрд рублей.

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