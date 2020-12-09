Москва, , 14:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий граждан РФ информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных переводах денег в иностранных банках с использованием электронных кошельков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Вводится обязанность резидентов представлять в налоговые органы наряду с отчётами о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской федерации, также отчёты о переводах денежных средств по электронным кошелькам.

Речь идет о случаях, когда сумма операций по зачислению за отчётный год превышает 600 тыс. рублей или эту сумму в валюте.

Сумма учитывается по одному средству платежа, а не по нескольким в совокупности.

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