Москва, , 14:10 — REGNUM Тема провале политики санкций ЕС против России несколько излишне раздута российскими СМИ. Заявление одного депутата о том, что ФРГ и сама несет ущерб от санкций, и что с Россией стоит строить конструктивные отношения подается как какой-то политический разворот или результат глубокого анализа, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Нью Рига Финанс Клаб Александр Зюриков.

«Собственно, всегда и везде любые ограничения в торговле наносят удар по обеим сторонам, будь то «бостонское чаепитие», лишившее американцев дешевого чая, или «континентальная блокада» Наполеона, в результате которой Европа несла убытки от прекращения продаж в Англию, в частности, русского хлеба.

Особенно чувствительными такие ограничения становятся в периоды экономических кризисов. По Германии антивирусные ограничения и общее падение мировой торговли в этом году нанесли куда более сильный удар, чем антироссийские санкции, да и по России тоже.

Но «свято место пусто не бывает» — освободившиеся ниши на рынках всегда кто-то занимает. На место английского чая в американских колониях пришел южно-американский кофе, русский хлеб на рынке Англии заменил американский.

Россия частично заместила санкционные товары собственным производством, частично продукцией других поставщиков, что-то досталось поставщикам контрафакта.

Аналогично и осложнение привлечения финансирования на Западе для российских компаний привело к перераспределению финансовых потоков.

Политика санкций и эмбарго сама по себе практически никогда не достигала пропагандируемых целей. Куба за 60 лет не сдалась, КНДР не отказался от ядерной программы, Ирак и Ливию пришлось-таки уничтожать военным путем. В этом смысле выигрывают лишь те, в чью пользу перераспределяются рынки и финансовые потоки.

Разумеется, более тесное взаимодействие с Россией, на протяжении большей части истории бывшей для Германии значимым торговым партнером, было бы выгодно для экономик обеих стран.

Кроме того, оно бы усилило и позиции Европы во взаимоотношениях с США. Но проамериканские и антироссийские партии в Европе значительно сильнее, поэтому отдельные заявления оппозиции мало на что влияют», — высказал мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России провалилась, заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Армин-Паулюс Хампель.

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