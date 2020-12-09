Москва, , 14:01 — REGNUM Санкции нанесли ущерб самой Германии в размере 200 млрд евро. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе. Россия и Евросоюз тесно связаны друг с другом, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Санкционная война нанесла ущерб и России, и европейским странам. Причина конфликта проста. Суверенитет Европы от США ограничен. При этом Россия добилась успехов в программе импортозамещения.

То есть, когда санкции будут сняты, не все европейские товары вернутся на российский рынок.

Главный негатив от санкций, это дисконт в оценке российских компаний на Мосбирже. То есть из-за санкций российские граждане становятся беднее.

Сейчас индекс РТС, который считается в долларах США, составляет 1370, максимум индикатора 2008 — 2500.

Санкции, рецессия, снижение цен на нефть и рост угрозы от пандемии уже ключевыми триггерами девальвации рубля. Но продолжение такого сценария в 2021 году пока маловероятно», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционная политика правительства Германии в отношении России провалилась, заявил член фракции Бундестага «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель.

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