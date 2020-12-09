Барнаул, , 13:59 — REGNUM Алтайский край занял второе место в Сибири по стоимости минимального (условного) набора продуктов питания. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 декабря, в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В ноябре 2020 года алтайская «продовольственная корзина» стоила 4015,74 руб., что на 8% (или 348,09 руб.) ниже, чем в целом по России. Дешевле продукты обходятся только жителям Омской области (3846,22 рубля).

Судя по данным Росстата, в ноябре продовольственная инфляция в крае сложилась на уровне 102,5%, по России — 101,3%. Основной причиной опережающего темпа роста цен названо сезонное удорожание плодоовощной продукции в крае — на 8,6%, в целом по России — на 6%.

Среди овощей в розничной торговле более всего сезонно подорожали свежие огурцы и свежие помидоры до 87,38 руб./кг и 111,43 руб./кг.

«Вместе с тем средняя потребительская стоимость указанных овощей в крае ниже, чем в целом по России (108,32 руб./кг и 120,37 руб./кг соответственно). Среди регионов Сибири по данным продуктам край занимает 2 и 3 место с минимальными значениями», — поясняют чиновники.

Также известно, что из социально значимых продуктов питания более всего в крае подорожала капуста — на 20%, морковь — на 13,4%, лук репчатый — на 11,2%, картофель — на 9,1%. Вместе с тем в рейтинге средних потребительских цен регионов СФО по итогу ноября Алтайский край занял первое место по минимальной стоимости картофеля (19,36 руб./кг), второе место по стоимости капусты (15,10 руб./кг), лука (21,92 руб./кг) и моркови (23,37 руб./кг).

Из наблюдаемых 24 социально значимых продуктов питания средние потребительские цены по 22 продуктам питания (включая плодоовощную продукцию) в крае ниже, чем в среднем по России.

Среди регионов России Алтайский край занимает первое место по минимальной средней потребительской стоимости масла сливочного, крупы гречневой-ядрицы, пшена, муки пшеничной, яиц куриных, сахара-песка и соли поваренной пищевой. По итогам ноября 2020 года Алтайский край входит в пятерку регионов СФО с минимальными ценами на 21 из 24 социально значимых продуктов питания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов по доходам населения-2020, подготовленному ria.ru, Алтайский край признан одним из беднейших регионов. Он занял 70-е место из 85 возможных.

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