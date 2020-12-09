Сухум, , 14:01 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии приняли в перовом чтении проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом 9 декабря сообщает агентство «Апсныпресс».

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По данным журналистов, доходная часть проекта госбюджета составляет 8,502 млрд рублей, а расходная — 8,625 млрд рублей. Таким образом, если бюджет будет принят, то его дефицит составит 123 млн рублей.

Сообщается, что в будущем году планируется повысить заработную плату сотрудникам государственных учреждений. Также в проекте бюджета заложено 100 млн рублей на развитие аграрного сектора. Это на 85 млн больше, чем в текущем году. На поддержку малого и среднего бизнеса в будущем году планируются потратить 50 млн рублей.

Глава комитета парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр рассказала, что из-за пандемии уменьшатся доходы в бюджет Абхазии, но в 2021 году финансовая помощь со стороны России будет увеличена на 755 млн рублей.

Стоит отметить, что в госбюджете Абхазии на 2020 год доходная часть составляла 10,257 млрд рублей, расходная — 10,51 млрд, а дефицит приняли на уровне 253 млн.