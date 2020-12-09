Москва, , 13:44 — REGNUM «Пока индекс МосБиржи может торговаться в пределах 3190−3225 пунктов. Он не может расти до небес, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рынок остается в плену оптимизма: цены на нефть высокие в сравнении с самими же собой пару недель назад.

Ставки на начало вакцинации от COVID-19 (при всем неоднозначном шуме вокруг этого процесса) велики — мир действительно думает, что быстро привив нужную часть населения, он справится с пандемией.

Отдельные корпоративные истории выглядят неплохо — они есть в «Магните», «Полюс Золоте», «Ленте» — они и толкают рублевый индикатор вверх. Это — пир во время чумы, разгул эмоций без оглядки на риск.

Такое тоже может быть. Еще 3−5% повышения ‑ и коррекция не заставит себя долго ждать, раз рост не такой уж и обоснованный», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря индекс Мосбиржи впервые с 22 января 2020 года превысил 3210 пунктов.

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