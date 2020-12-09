Москва, , 13:38 — REGNUM Журналист издания CNews Игорь Королев разместил на своей страничке в социальной сети Facebook текст письма, которое прислал ему бывший депутат Государственной думы РФ от КПРФ Леонид Маевский. Письмо, в котором Маевский рассказывает о споре с акционерами «Альфа-групп» эксперты назвали «последней попыткой поторговаться».

Леонид Маевский, известный серией конфликтов в деловом, политическом и научном сообществах, находится под стражей в качестве фигуранта уголовного дела по факту вымогательства имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) . В сентябре 2020 г. Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению этого дела, заведенного по иску акционеров «Альфа-Групп» и компании А1.

В письме, адресованном Игорю Королеву и опубликованном на странице последнего в Facebook, Маевский описал процесс взаимодействия с акционерами консорциума и заявил об имеющейся у него дополнительной информации. Согласно тексту письма, акционеры «Альфы» просили Маевского подписать мировое соглашение в деловом конфликте, связанном с одним из предприятий по производству керамической плитки.

По словам правоведа Евгения Барышникова, «представить ситуацию, в которой три миллиардера просят малоизвестного авантюриста Маевского подписать соглашение по этому спору, в котором он уже потерпел поражения в судах, мягко говоря, нереально».

«Письмо является попыткой привлечь к себе внимание за счет абсурдных и нереалистичных высказываний и, возможно, облегчить свою участь по уголовному делу, — уверен Барышников. — Особенно отчётливо это видно из его смутных слов о том, что ему известна какая-то новая информация о делах начала 2000-х годов, когда в Юрмале был загадочно убит бизнесмен Леонид Рожецкин, ранее работавший с «Альфа-Групп». Однако с этим убийством связывали обычно как раз тогдашних оппонентов «Альфы», для которых Рожецкин был предателем, продавшим Фридману и его партнёрам крупный пакет «Мегафона». Понимая, что эта история шита белыми нитками, Маевский, видимо, пытается поднять волну в СМИ и ещё раз пофантазировать о своей роли в истории».

Биография Леонида Маевского связана сразу с несколькими яркими событиями, в том числе исключением из КПРФ, непродлением депутатского мандата в Госдуме и лишения степени доктора наук.

В 2003 г. он заявлял о контактах с беглым олигархом Борисом Березовским, который, по словам Маевского, финансировал КПРФ. После этих заявлений ближайшие соратники депутата по партии, в том числе Александр Кравец, стали отказываться от работы с ним, он был исключен из фракции. За время своей деятельности во фракции он саботировал ее функционирование: без согласования выдвигался на выборы и не признавал результаты однопартийцев.

В том же 2003 году сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича обнаружили в автореферате докторской диссертации Маевского серьёзные, по их мнению, нарушения. В 2006 году был рассмотрен вопрос о лишении Маевского научного звания.

«Письмо журналисту из застенков — ещё одна авантюрная выходка, вполне в стиле Маевского, — уверен Евгений Барышников. — Без таких авантюр ему просто скучно».