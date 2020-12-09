Москва, , 13:35 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о маркировке алкоголя, а также о развитии виноделия в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Меняется порядок выдачи акцизных и специальных марок. Предлагается унифицировать марки и перераспределить полномочия между федеральными органами исполнительной власти при контроле оборота алкогольной продукции, обеспечив при этом электронное межведомственное взаимодействие Росалкогольрегулирования и таможенных органов.

Уточняются условия перевозки автомобильным транспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%.

Кроме того, вносятся поправки, направленные на развитие виноделия. Так, производство из собственного винограда вина, игристого вина (шампанского), вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием, игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, их хранение, поставки и розничную продажу вправе осуществлять сельскохозяйственные товаропроизводители.

Кроме того, с 5 тыс. до 15 тыс. декалитров в год увеличивается объем реализации вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, из собственного винограда.

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