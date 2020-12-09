Москва, , 13:35 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей в России по итогам января — октября 2020 года возглавили модели российских марок. Об этом 9 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, с начала 2020 года по октябрь включительно на российском вторичном авторынке было реализовано 1 147 822 авто отечественных брендов. Таким образом, доля таких авто в общем объеме рынка машин с пробегом составила 29,22%.

На втором месте оказались японские автомобили. За период с января по октябрь 2020 года жители России перепродали 811 348 машин японских марок с пробегом (доля — 20,65%).

Замыкают тройку лидеров автомобили немецких марок, чьи перепродажи за отчетный период составили 577 048 экземпляров, что соответствует доле в 14,69%.

Четвертое и пятое места соответственно заняли корейские и американские машины. Так, за десять месяцев 2020 года в России было продано 530 027 автомобилей с пробегом корейских марок (доля — 13,49%) и 356 956 американских машин (доля — 9,09%).

Напомним, самое большое количество подержанных машин по итогам десяти месяцев 2020 года было продано в Московской области. Объем вторичного рынка Подмосковья составил по итогам отчетного периода 215 273 экземпляров (— 3,8%).

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