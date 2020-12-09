Москва, , 13:26 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об «одном окне» в сфере внешнеторговой деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Создается федеральная государственная автоматизированная информационная система, обеспечивающая взаимодействие в электронной форме участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля, и иными организациями в соответствии с их компетенцией.

Порядок функционирования системы установит правительства РФ по согласованию с Банком России. Оно также получает полномочия по утверждению перечня государственных услуг и функций, иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, административных и иных процедур в сфере внешнеторговой деятельности.

Прописывается обязанность оператора системы соблюдать коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая стала известна при осуществлении своих полномочий.

Подключение к системе будет добровольным и бесплатным.

Функции оператора системы «одно окно» возлагаются на АО «РЭЦ».

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