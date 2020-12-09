Москва, , 13:26 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, по данным на 12:45 по мск индекс Московской фондовой биржи в ходе торговой сессии поднялся на 1,06% и достиг 3213,35 пункта, передает ФАН.

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Таки образом показатель индекса Мосбиржи обновил максимум января 2020 года. Максимальное значений фиксировалось 22 января.

Индекс РТС при этом потерял 0,48% и составил 1362,32 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в ходе торгов индекс Мосбиржи сократился на 0,32% до 3184,93 пункта.

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