Киев, , 13:20 — REGNUM Горняки ряда шахт Волыни, Львовщины и «украинской» части Донбасса в очередной раз прекратили работу, требуя погашения задолженности по заработной плате.

Об этом 9 декабря сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец заявил, что в городе Нововолынске горняки второй смены одной их шахт со вчерашнего дня в знак протеста отказываются выйти из шахты и остаются под землей. На другой шахте в этом регионе работники первой смены, наоборот, отказались спускаться в забой, а на Львовщине 75 горняков госпредприятия «Львовуголь» спустились в шахту, но отказываются приступать к работе. В Донбассе, по его информации, шахтеры окончательно прекратили все работы и перекрывают дорогу в центральной части города Мирноград, который является центром протестов.

Также одна протестная акция проходит в Киеве у здания правительства — работники госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» требуют погасить задолженности по заработной плате и возобновить полноценную работу предприятия.

ИА REGNUM напоминает, что 4 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде, заявил, что 1,4 млрд грн, которые должны быть выплачены шахтерам, поступят «в ближайшее время». Он уточнил, что правительство приняло соответствующие решения о распределении средств, и деньги поступят от НАК «Нафтогаз Украины».

7 декабря секретариат кабинета министров Украины сообщил, что за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашение задолженности по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях направлено 5,3 млрд грн, в том числе 3,6 млрд грн из госбюджета.