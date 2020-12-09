Москва, , 13:06 — REGNUM Подход Центрального банка РФ к рынку ипотечного кредитования заставляет задуматься о том, понимают ли его специалисты действие рыночных механизмов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание руководителя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, которая констатировала, что программа льготной ипотеки сыграла очень важную роль, но спрос на ипотеку уже «начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов».

«Парадоксально, но факт — ЦБ РФ, похоже, не верит в рыночность российской экономики, причем используя для регулирования исключительно рыночные механизмы, — предположил Ордов. — Однобокий подход Банка России к интерпретации ситуации с ипотечным кредитованием подчеркивает либо отсутствие у этих специалистов понимания действий рыночных механизмов в современной экономике, либо слишком хорошую их осведомленность об отсутствии рыночных механизмов адаптации в российской экономике. Первое и второе делает абсурдными действия ЦБ РФ в качестве мегарегулятора, способного создать условия для устойчивого развития нашей экономики».

Как пояснил Ордов, если предположить, что регулирование российской экономики возможно рыночными монетарными инструментами, что и делает ЦБ РФ, то надо поверить в «волшебную силу рыночной экономики», которая при наличии конкуренции обеспечивает увеличение предложения, а не цен.

«Говоря о рынке жилья, мы понимаем, что льготная ипотека создала резкий рост спроса, но строительный цикл имеет горизонт в несколько лет, поэтому резкий рост предложения на рынке жилья в краткосрочной перспективе невозможен, — сказал Ордов. — В этих условиях мы наблюдаем рост цен за квадратный метр, но этот рост обуславливает инвестиционный интерес со стороны девелоперов к реализации новых проектов, что позволит стабилизировать цены, как только предложение жилья через год или два способно будет обеспечить спрос».

Но для этого, как подчеркнул Ордов, нужна ясность и прогнозируемость спроса, а не стихийное введение и отмена льгот по ипотечным продуктам.

«Если речь идет о том, что в результате отмены льготной ипотеки падение спроса на квартиры может достигнуть трети от текущих объемов, то, естественно, никаких дополнительных инвестиций в строительный сектор не пойдет. Жилье — это не только финансово-экономический вопрос, но и социальный», — сказал Ордов.

Ордов подчеркнул, что если просто отменить льготную ипотеку, не заменив иными стимулирующими строительство жилья инструментами, то гражданам РФ станет намного сложнее улучшать свои жилищные условия, а строительный сектор начнет стагнировать, что явно не служит интересам экономики и общества.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах.