Барнаул, , 13:04 — REGNUM В Барнауле за сутки выпала почти половина месячной нормы снега — 11,4 миллиметра. Это обстоятельство не могло не сказаться на загруженности дорог столицы Алтайского края — автомобилисты застряли в многочисленных пробках.

Как сообщает сегодня, 9 декабря, пресс-центр мэрии Барнаула, в ночь с 8 на 9 декабря сотрудники предприятия «Автодорстрой» вывезли с дорог краевой столицы 6235 кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовано 317,5 тонны песчано-соляной смеси. Днём на уборке дорог задействовано 99 единиц техники.

«Подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши от снега вручную очищают 108 дворников и 40 грузчиков. Снег из города вывозят на снегоотвалы», — сообщили в мэрии Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снег в Алтайском крае будет идти до конца рабочей недели: 10 и 11 декабря в регионе ожидается снег, местами метели, снежные заносы. Сила ветра при этом может достигать 18 метров в секунду.

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