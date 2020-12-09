Мадрид, , 13:02 — REGNUM В ноябре продажи подержанных авто в Испании сократились на 6,9%. Об этом сообщили в Национальной ассоциации автопроизводителей Испании.

Отмечается, что за ноябрь 2020 года в стране было продано 174 532 транспортных средства. С января по ноябрь 2020 года в стране продано 1 604 130 легковых автомобилей, имеющих пробег, что на 14,8% ниже данных за аналогичный период 2019 года.

Отмечается, что в целом падение продаж подержанных автомобилей по итогам 2020 года составит 14%, а легковых коммерческих машин — 11%.