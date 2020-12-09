Москва, , 13:01 — REGNUM Нефть марки Brent 9 декабря продолжает консолидироваться вблизи уровня $50 за баррель. Однако дальнейший рост будет затруднительным, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Это обусловлено рядом факторов. Прежде всего ухудшением эпидемиологической обстановки в мире и в США. В частности, 7 декабря в Штатах было зарегистрировано 202 тыс. 268 новых случаев заражения против. 201 тыс. 756 случаев неделей ранее.

Также давление на нефть оказывают данные по запасая нефти в США. Согласно статистика Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на минувшей неделе на 1,1 млн. баррелей.

В свою очередь, сегодня будут опубликованы официальные данные от минэнерго США. Если официальные данные подтвердятся, это может оказать негативное влияние на нефтяные цены.

И, наконец, главным риском для стоимости нефти остается опережающий рост предложения над спросом, особенно после решения ОПЕК+ увеличить добычу на 500 тыс. баррелей, начиная с января 2021 года.

Кроме того, предложение растет за счет таких стран как, например, Ливии, которая избавлена от выполнения ограничений в рамках ОПЕК+.

На этой неделе нефть Brent может попытаться преодолеть сопротивление $49,92 за баррель.

В случае пробоя котировки могут уйти в диапазон $50−51 за баррель, после чего может начаться коррекция», — считает эксперт.

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