Архангельск, , 12:57 — REGNUM Представители южнокорейского бизнеса проявили интерес к деятельности Архангельского водорослевого комбината. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, накануне генконсул Кореи и представители корейских компаний побывали на предприятии.

«В нашей стране мы их выращиваем, а вы собираете их в естественной среде в ограниченный период времени. Это очень интересно, — отметил генеральный директор компании ООО «Корпрод» Шин У Сик. — Здесь я впервые увидел северную ламинарию».

Генконсул Кореи в Петербурге Квон Донг Сок по итогам встречи отметил заинтересованность членов делегации в сотрудничестве.

«Когда мы ехали сюда, у нас было очень мало информации о вашем регионе, — сказал он. — Теперь, когда мы сами всё увидели, еще больше заинтересованы в реализации совместных проектов, например в выпуске косметических средств с использованием беломорских водорослей», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году работу Архангельского водорослевого комбината раскритиковали в Росрыболовстве. Руководителям предприятия посоветовали брать пример с Кореи, чтобы быть конкурентоспособными.