Архангельск, 9 декабря 2020, 12:57 — REGNUM Представители южнокорейского бизнеса проявили интерес к деятельности Архангельского водорослевого комбината. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, накануне генконсул Кореи и представители корейских компаний побывали на предприятии.
Генконсул Кореи в Петербурге Квон Донг Сок по итогам встречи отметил заинтересованность членов делегации в сотрудничестве.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году работу Архангельского водорослевого комбината раскритиковали в Росрыболовстве. Руководителям предприятия посоветовали брать пример с Кореи, чтобы быть конкурентоспособными.