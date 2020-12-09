Москва, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, финансовые рынки находятся в хорошем настроении. Индекс широкого рынка S&P 500 на торгах 8 декабря обновил исторические максимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Европейские фондовые индексы сегодня прирастают в среднем на 0,1%, а нефть марки Brent подросла на 0,5%, так что внешний фон для российских активов выглядит очень даже неплохо.

Есть конечно и факторы риска, например, принятие палатой представителей конгресса США военного бюджета на 2021 год с новыми санкциями в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Есть еще высокая вероятность провала переговоров премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по соглашению о Brexit.

Однако, для негативного влияния на курс рубля, этим рискам еще нужно в полной мере реализоваться, но и в этом случае, российская валюта сегодня вправе рассчитывать на поддержку от размещений ОФЗ Минфином России.

Так что, несмотря на внешнеполитические риски, а также приближение курса рубля к важным уровням поддержки 72,00−73,00 за американский доллар, российская валюта вероятней проведет сегодняшний день вблизи текущих значений в диапазоне 73,00−73,50 за единицу американской валюты», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль продолжает укрепление на фоне слабого доллара